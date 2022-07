Nota ufficiale della Lazio sul ritiro delle sagome

Attraverso il proprio sito ufficiale la Lazio ha pubblicato una nota in merito al ritiro delle sagome dell’iniziativa “Tu non sarai mai sola“:

“La Società Sportiva Lazio, grazie alla collaborazione di Sport e Salute, comunica che le sagome con le foto dei tifosi dell’iniziativa “Tu non sarai mai sola”, saranno consegnate in VIA NIGRA ai proprietari che si presenteranno con la ricevuta e il documento d’identità, negli appositi stand che saranno allestiti nelle giornate di:

Martedì 26 luglio 2022

Dalle ore 15.00 alle 19.00

Mercoledì 27 luglio 2022

Dalle 09.00 alle 13.00

Dalle 15.00 alle 19.00

Giovedì 28 luglio 2022

Dalle 09.00 alle 13.00

Dalle 15.00 alle 19.00“.

