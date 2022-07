Calciomercato Lazio, Pedullà: “Summit per chiudere Matías Vecino”. Ecco quando è previsto…

Continua il lavoro della Lazio sul fronte calciomercato. La società biancoceleste è pronta a chiudere un altro colpo per rinforzare il centrocampo di mister Sarri: come riporta l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul proprio sito, dopo aver raggiunto una base d’intesa qualche giorno fa, per i primi giorni della prossima settimana è in programma un summit con Matías Vecino per chiudere. Si viaggia velocemente verso gli accordi definitivi. Per il centrocampista uruguaiano, dopo l’esperienza all’Inter, si prospetta una nuova avventura in Serie A…

