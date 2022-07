Il Tempo | Abbonamenti Lazio, al via la vendita libera: quasi seimila in 48 ore

Quasi seimila nelle prime 48 ore. È iniziato nel migliore dei modi il periodo di vendita libera degli abbonamenti per la prossima stagione. Un dato che si va ad aggiungere agli 11.200 che avevano sottoscritto la tessera sfruttando la prelazione. Ieri però la società ha fatto sapere che la chiusura della campagna sarà anticipata: non più mercoledì 10 agosto, bensì lunedì 8 agosto alle ore 19, così da evitare la sovrapposizione della vendita dei tagliandi di Lazio-Bologna. Intanto ieri la Lazio ha ufficializzato che la gara amichevole contro il Genoa, prevista per mercoledì 27 luglio alle ore 18:00, sarà disputata a porte chiuse a Grassau, in Germania. Mentre quella contro il Qatar, in programma per il 30, dovrebbe disputarsi in Austria. Anche questa senza pubblico. Entrambe saranno visibili su Dazn e su Lazio Style Channel, canale 233 di Sky. Il Tempo

