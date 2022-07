Il Tempo | Lazio, lo United insiste per Milinkovic

In attesa di un’offerta. La vicenda Milinkovic si arricchisce di un nuovo capitolo. Nelle prossime ore infatti un top club potrebbe bussare alla porta della Lazio. A fine stagione è stato raggiunto un accordo tra società e calciatore: se dovesse arrivare una proposta irrinunciabile, Lotito non si opporrà alla partenza del Sergente. Una situazione che in queste settimane è rimasta in standby, ma che potrebbe sbloccarsi nel caso in cui il sua agente facesse pervenire un’offerta da top player. Kezman sta lavorando in tal senso: un suo arrivo nella Capitale non è programma a breve, ma questo non vuol dire che non ci siano contatti continui tra procuratore e dirigenza.

In cima alle possibilità di un trasferimento c’è il Manchester United. Un’ipotesi che in passato era stata scartata dagli inglesi, intenzionati a puntare tutto su Frenkie De Jong. È uno dei pupilli di Ten Hag, da poco ufficializzato come nuovo tecnico dei Red Devils, che lo avrebbe espressamente richiesto per rinforzare la metà campo dopo l’addio a parametro zero di Pogba. Nonostante l’affare fosse in via di definizione, nelle ultime ore però c’è stato un intoppo nella trattativa. A quanto pare il calciatore si sarebbe opposto al trasferimento, e il motivo è quantomeno particolare. Secondo i media inglesi a De Jong non piacerebbe la città di Manchester. Un clamoroso retroscena che cambia le carte in tavola. A questo punto lo United ha bisogno di virare altrove. E tra i profili in cima alla lista c’è proprio quello di Milinkovic. Per strapparlo alla Lazio però c’è bisogno di una proposta indecente. Lotito è stato chiaro: Sergej non si muove da Roma per meno di 70 milioni di euro. Niente contropartite, solo cash. La voglia del serbo di cambiare aria, fare il salto di qualità, potrebbe essere accontentata. Negli ultimi giorni di ritiro ad Auronzo non è sembrato sereno come in passato. La sua professionalità non è assolutamente in discussione, ma è normale che certe voci di mercato possano distrarre.

Il discorso di Milinkovic si collega direttamente agli obiettivi in entrata della Lazio. Nella giornata di ieri è spuntato nuovamente il nome di Udogie. Piace alla Juve e a diversi club di Premier. Per prenderlo servono almeno 20 milioni. Sarebbe indispensabile quindi una cessione eccellente. In alternativa Sarri continua a spingere sul tasto Emerson Palmieri. A quanto pare il Chelsea avrebbe aperto alla possibilità di un nuovo prestito. Dopo l’esperienza al Lione, l’italo-brasiliano potrebbe partire nuovamente. Stavolta per fare ritorno in Serie A, ma con la maglia biancoceleste. Sullo sfondo resta sempre l’ipotesi Marcelo, che si è proposto ma con il quale non è stata intavolata una vera e propria trattativa. Tra le priorità c’è anche la questione secondo portiere. Provedel è il prescelto, alla fine arriverà lui. La Lazio ha l’accordo sia con lo Spezia che con il giocatore, prima però i liguri devono trovare un sostituto. Discorsi avviati con la Fiorentina per Dragowski. Se l’affare dovesse andare in porto, a quel punto il 28enne di Pordenone sbarcherebbe alla corte di Sarri. Intanto la società sul proprio sito ufficiale ha fatto sapere di aver venduto a titolo definitivo Vedat Muriqi al Maiorca. Operazione da 8 milioni più 1,3 di bonus. Il Tempo/Daniele Rocca

