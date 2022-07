Buon compleanno Igli Tare: il messaggio di auguri della Lazio al d.s. biancoceleste

Sarri voleva a inizio mercato il ringiovanimento della rosa e due titolari per ruolo, in grado di alternarsi senza stravolgere la qualità della squadra. Anche se sembrava un utopia, Sarri è contento di quanto avvenuto fino ad ora. Mancano ancora un portiere, un terzino sinistro e un interno destro di centrocampo, priorità per il tecnico, il quale ha chiesto alla società di fare un altro piccolo sforzo per quei ruoli. Sulla fascia sinistra della difesa manca il titolare, si cerca un mancino. I nomi che interessano sono quelli di Marcelo, Emerson Palmieri e Udogie. Prima però deve uscire qualcuno (il candidato è Hysaj, piace al Valencia). Stesso discorso per l’interno destro, il cui arrivo è vincolato dalla cessione di Akpa Akpro. Si tratta per Vecino per il quale c’è già un’intesa di massima. Per il ruolo di terzino destro ci sarà il ballottaggio tra Lazzari e Marusic per la titolarità. Stesso discorso per le coppie Zaccagni e Pedro, Casale e Patric, tutti partono alla pari dovranno conquistarsi il posto. Basic è partito forte ed anche il baby Romero sta facendo sul serio: Luis Alberto e Felipe Anderson devono stare in guardia. Nelle idee del club si pensa anche a mandare in prestito Moro e Kamenovic, per fare esperienza, data la poca disponibilità di spazi nell’attuale rosa della Lazio.

Gazzetta dello Sport

