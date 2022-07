Il Messaggero| Le maggiori incognite sono legate al centrocampo. Tra nuove entrate e cessioni

Nel giro di poche ore verrà presentata una proposta di contratto a Dries Mertens. Dopo l’addio ufficiale al club partenopeo, l’attaccante belga è alla ricerca di una nuova avventura. Per nove anni il suo nome è stato legato indissolubilmente a Napoli, squadra e città. È diventato il beniamino della gente, l’idolo dei tifosi, il miglior marcatore nella storia del club. Merito soprattutto di Maurizio Sarri e di quella pazza idea di trasformarlo in centravanti. Non è un caso che tra i due ci sia un rapporto speciale. Mertens sarebbe il perfetto vice-Immobile. In questo modo Cancellieri potrebbe tornare nel suo ruolo naturale, quello di esterno. In questo scenario c’è però un ostacolo che va tenuto per forza di cose in considerazione: si tratta dell’ingaggio che il calciatore chiede per firmare a parametro zero con un nuovo club. La cifra è superiore ai 2 milioni di euro netti, molto di più rispetto a quanto sarebbe disposta a sborsare la Lazio. L’unico vantaggio, se così si può chiamare, sta nella durata del contratto: accordo di un anno con opzione per il secondo. Proprio come successo con Reina. Intanto oggi la squadra si ritroverà nel pomeriggio (ore 18.30) a Formello per la ripresa degli allenamenti, mentre domani dopo pranzo volerà in Germania per la seconda parte di ritiro pre-campionato.

Il Tempo

