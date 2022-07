Scatto della Lazio per Vecino: riunione tra Tare e Lucci

Da settimane si parla di un possibile nuovo arrivo a centrocampo per completare il reparto a disposizione di Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato da Damiano Er Faina, sarebbe in corso un incontro tra il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare e Alessandro Lucci, procuratore di Matìas Vecino, per portare a Roma il centrocampista di proprietà dell’Inter; Per chiudere l’affare sarebbero stati proposti tre anni più opzione per il quarto, a due milioni di euro a stagione.

