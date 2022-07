TMW | Lazio, Maximiano studia l’italiano: in settimana la scelta del 2° portiere

Maximiano c’è e già lavora sia in campo che fuori dal campo, dove sta migliorando il proprio italiano. “Segue dei corsi tutorial su internet”, hanno ammesso dei componenti dello staff laziale per sottolineare l’impegno del classe ‘99, acquistato per 10.5 milioni dal Granada. Nelle gerarchie partirà come primo portiere, come titolare, ma le incognite sono diverse e Sarri vuole abbinare al portoghese un elemento di sicura affidabilità. Italiano, magari. Non è un caso che subito il tecnico ha identificato Provedel come profilo giusto. Classe ‘94, l’anno scorso allo Spezia, ha già trovato l’accordo con la Lazio e scalpita per il trasferimento nella capitale. Sa che per la sua carriera è un’occasione unica, per questo sta forzando la mano con il club ligure, che però non ha trovato l’intesa con Lotito.

Sono ormai quasi tre settimane che la trattativa va avanti. Adesso entriamo in quella decisiva, in cui la Lazio dovrà decidere se continuare a lavorare per prendere Provedel o virare sulle altre opzioni, che rispondono ai nomi di Silvestri dell’Udinese (scadenza 2024, rappresentato dalla scuderia Raiola) e Sportiello dell’Atalanta, chiuso da Musso e Carnesecchi con il contratto in scadenza nel 2023.

Tuttomercatoweb.com

