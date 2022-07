Acerbi non parte per il ritiro: scelta condivisa con il club

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb la scelta di tenere Francesco Acerbi fuori dal ritiro nasce, in realtà, dal giocatore stesso il quale avrebbe chiesto di non prender parte alla preparazione. La scelta è stata condivisa con il club: dopo le voci della mancata partenza per Auronzo, smentite con i fatti, il difensore non prenderà parte a questo secondo ritiro stagionale. Con lui neanche Akpa-Akpro prenderà parte alla preparazione.

