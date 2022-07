Comunicato Ultras Lazio per la trasferta a Torino

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Provedel è in dirittura d’arrivo alla Lazio. Finalmente Sarri potrà avere in nuovo portiere tanto atteso. Queste le parole del noto esperto di calciomercato:

“Sbloccata la situazione portieri per quanto riguarda Lazio e Spezia. Lo sblocco della trattativa tra la Fiorentina e lo Spezia per Dragowski libera così Provedel per la Lazio. Doppia trattativa in dirittura”.

