Il punto sul calciomercato in entrata della Lazio

Giovedì 1 settembre terminerà il calciomercato estivo in vista della stagione 2022/2023. Estate decisamente inconsueta per i tifosi della Lazio, non abituati a veder arrivare nella squadra così tanti volti nuovi. Sarri era stato chiaro prima di rinnovare il contratto, necessitava di un generale ringiovanimento della rosa e di due titolari per ruolo. Fino ad ora i colpi fatti sono in linea con le attese del mister. Presi molti giovani di prospettiva, diversi calciatori che conoscono il campionato italiano e un tocco di esperienza (Romagnoli). Non sono di certo arrivati colpi da capogiro, ma calciatori funzionali e adatti al nuovo ciclo che la società ha scelto di aprire, di comune accordo con Maurizio Sarri. Il 14 agosto vedremo una nuova Lazio, con diversi titolari arrivati in squadra in estate, vedi Maximiano, Romagnoli e Marcos Antonio. Casale alla prima con il Bologna non sarà presente, per una squalifica rimediata nella precedente stagione. Sarri chiede però gli ultimi sforzi a Lotito, soprattuto per quanto riguarda i ruoli ancora scoperti, come il secondo portiere, un titolare sulla fascia sinistra di difesa (dove manca un giocatore di ruolo, Marusic e Hysaj sono adattati e quest’ultimo in uscita, c’è l’interesse del Valencia) e una mezz’ala. Provedel è il primo indiziato per il ruolo di estremo difensore, Lazio e Spezia sono vicine all’accordo finale, il nodo è legato al sostituto di Provedel che gli spezzini ancora non hanno chiuso (piace Drągowski). Interessano Emerson Palmieri (Chelsea) e Valeri (Cremonese) per la fascia sinistra. Andrà poi monitorata la situazione Luis Alberto-Siviglia (attesa una svolta dopo la cessione di Koundé), operazione dalla quale dipende l’entrata di Ilic del Verona (Lotito ha una corsia preferenziale con Setti a seguito dei recenti acquisti, Cancellieri e Casale). In entrata è prossimo anche l’arrivo di Vecino, in trattativa avanzata con la Lazio. Discorso a parte quello che riguarda Mertens, l’eccezione per la quale Lotito sarebbe disposto a cambiare i piani, in attesa di comprendere la volontà del calciatore e la quadratura con le necessità della soceità. Cambiato anche l’organigramma societario con l’ingresso di Fabiani e Enrico Lotito. Vedremo in questi ultimi giorni di mercato come la società si muoverà per completare la rosa e attendiamo l’1 settembre per fare un bilancio complessivo della sessione di calciomercato estiva dei biancocelesti.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: