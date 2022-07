Primavera, la Lazio sfida il Benevento: al via la seconda amichevole

È appena iniziata la gara amichevole tra la Lazio Primavera ed il Benevento. Entrambe le compagini sono in ritiro in Umbria, rispettivamente a Roccaporena e a Cascia, a pochi km di distanza.

Dopo il primo test amichevole andato in scena ieri contro la rosa locale, la squadra di mister Sanderra oggi affronta i campani, che militano attualmente in Serie B, al Centro Sportivo Magrelli Active, struttura che grazie ai tre hotel di cui dispone “Il Monte Meraviglia”, “La Reggia” e “La Corte”, forniti di ogni comfort, da anni accoglie per il ritiro estivo numerosi club, sia di A che delle altre categorie, senza dimenticare il campionato femminile; solo l’ultimo in ordine temporale l’Ascoli.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: