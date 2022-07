Si torna al lavoro nel centro sportivo di Formello prima del mini-ritiro in Germania- FOTO

Dopo essere tornati ad allenarsi a Formello nella giornata di ieri, i biancocelesti hanno lavorato in mattinata in preparazione dell’amichevole di domani che avrà luogo in Germania, contro il Genoa appena retrocesso. Dopo una fase incentrata sul riscaldamento, il gruppo è stata diviso in due formazioni che prima hanno lavorato su alcune esercitazioni offensive, mentre in seguito così schierate hanno preso parte alla partitella a campo ridotto. Tra gli assenti Pedro, Acerbi, Casale e Akpa Akpro.

