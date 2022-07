Abbonamenti Lazio: In crescita il dato delle sottoscrizioni, In esame un piano per l’Europa League

Oggi pomeriggio alle 18:00 Genoa e Lazio scendono in campo in Germania, a Grassau, per il primo test amichevole dei biancocelesti dopo la prima parte del ritiro estivo svolta ad Auronzo di Cadore. In preparazione della gara, i biancocelesti si sono allenati questa mattina, in una seduta che ha visto in campo l’intero gruppo, fatta eccezione per Patric e Pedro: il primo alle prese con delle terapie, il secondo con un lavoro differenziato. In campo anche Casale, per il quale sembra ormai alle spalle il problema al ginocchio avuto ad Auronzo. A completare la lista degli assenti Francesco Acerbi e Akpa-Akpro, ormai fuori dal progetto tecnico in vista della prossima stagione.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: