Calciomercato Lazio: Sarri pronto a riabbracciare Mertens, in quota avanza Marcelo per la difesa

ROMA – A poco più di due settimane dall’avvio del campionato la Lazio è ancora attiva sul mercato per regalare un grande colpo a Maurizio Sarri. I biancocelesti vogliono rispondere all’acquisto di Dybala da parte della Roma, e per farlo l’uomo giusto potrebbe essere Dries Mertens, svincolato dopo il mancato rinnovo con il Napoli con i betting analyst di Sisal vedono il suo arrivo in biancoceleste a 1,80.

L’attenzione della dirigenza biancoceleste, come riporta Agipronews, però, non è solo sull’attacco ma anche alla difesa con Tare e Lotito che studiano il colpo ad effetto che, in questo caso, risponde al nome di Marcelo, terzino ex Real Madrid svincolatosi dalle merengues; un suo arrivo alla Lazio, dopo l’addio ai Blancos, vale 2,75 volte la posta.















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: