Compleanno Pedro, arrivano gli auguri dell’ex Lazio Lucas Leiva | FOTO

In questa giornata così speciale per Pedro, attaccante della Lazio che compie oggi 35 anni, sono arrivati gli auguri di un suo ex compagno in biancoceleste: Lucas Leiva, attraverso una Stories sul proprio profilo ufficiale Instagram, non è voluto mancare tra le tante persone che hanno fatto gli auguri allo spagnolo. L’immagine postata, che riprende i due mentre si abbracciano, è accompagnata dal messaggio: “Buon compleanno Pedrito, sei una crack!!! Un grande abbraccio fratello”.















