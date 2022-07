De Ligt: “Scelsi di andare alla Juventus per il gioco offensivo di Sarri, purtroppo è andato via dopo un anno”

La Lazio mette a segno un altro colpo per rinforzare il Settore Giovanile. Come riporta il sito ufficiale biancoceleste, è in arrivo un nuovo innesto per il vivaio della Lazio: Damiano Di Bartolomeo, difensore classe 2007, proveniente dalla società Tor Tre Teste, sarà aggregato all’Under 16 di mister Alboni.















