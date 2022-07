Delio Rossi: “Milinkovic è il centrocampista più forte del campionato”. E sul mercato della Lazio…

Questa mattina l’ex allenatore della Lazio Delio Rossi è intervenuto a TMWRadio parlando anche dei biancocelesti e del momento della squadra di Sarri a poche settimane dall’inizio del campionato. Queste le sue parole: “Il calcio d’agosto è un calcio effimero, io non ho mai dato troppa importanza al calcio estivo. Io un anno ho perso 7 a 1 con il Rimini che poi è retrocesso. In un calcio fatto di movimenti come quello di Sarri ci vuole un po’ di tempo. Difesa della Lazio? Se dovessi scegliere mi piace la difesa a 4, ma dipende dai giocatori che hai a disposizione. La Roma, per esempio, è passata dalla difesa a 4 alla difesa 3 e ci ha guadagnato. Romane contro le milanesi? L’Inter è la squadra più collaudata. La Juve si rinforzerà ancora, forse il Napoli ha perso qualcosa. La Roma si è rafforzata molto e la Lazio invece ha accontentato il proprio allenatore. Per Lotito credo sia la prima volta. Milinkovic senza richieste? Lui non ha ancora caratteristiche internazionali. È il centrocampista più forte del campionato. In Italia nel suo ruolo non c’è un giocatore più completo, ma sono convinto che dopo il Mondiale arriveranno offerte”.















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: