Gruppo di tifosi della Lazio sistema gli striscioni per Guero dopo l’incendio di Centocelle – VIDEO

A seguito della sfida vinta per 4-1 contro la Lazio l’allenatore del Genoa Blessin ha parlato della sfida al Secolo XIX. Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una buona prova. La squadra si è mossa bene e i miglioramenti sono evidenti. La Lazio non era al 100% ma sono soddisfatto di come abbiamo interpretato la gara fin dai primi minuti. Abbiamo perso i test contro il Lucerna e il Maiorca e subito si è iniziato a parlare del fatto che non facevamo gol. Io però ero tranquillo perché vedevo la squadra ogni giorno come si allenava. Ora abbiamo vinto con la Lazio e così come non bisogna demoralizzarsi per i primi due risultati, non bisogna esaltarsi ora. Bisogna restare calmi. Sono molto contento di come la squadra ha giocato, ma si tratta solo di un’amichevole estiva”.















