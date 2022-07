Tanti auguri al “meglio di Santa Fe”: Pedro compie oggi 35 anni

Dopo la nota ufficiale della società biancoceleste uscita nel pomeriggio, diramata in merito al servizio andato in onda su Sky Sport per la presentazione di Dybala, Federico Ferri ha pubblicato un tweet per chiarire la situazione.

Queste le parole del direttore di Sky Sport: “Quello che non deve succedere è che vada in onda un coro volgare o offensivo, contro chiunque. È accaduto per errore e me ne scuso, con i tifosi della Lazio e con tutti i nostri abbonati. Quello che può invece succedere è che una giornalista faccia un commento, di certo non riferito a quel coro, che non aveva evidentemente sentito. Un fraintendimento facile da chiarire, magari senza esporre le persone alla gogna e agli insulti dei social, e senza scendere in basso. Cosa che a Sky Sport non intendiamo fare ne’ ora ne’ in futuro“.

A proposito del comunicato della Società Sportiva Lazio. pic.twitter.com/WczLf0Yh6G — Federico Ferri (@FedericoFerri) July 27, 2022















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: