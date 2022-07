Ciro Immobile scalda i motori in vista della prossima stagione. Nuovi record da infrangere per il capitano della Lazio

Ciro Immobile nella scorsa stagione ha vinto per la quarta volta in carriera il titolo di capocannoniere della Seria A. Spazza via a suon di gol le critiche e continua a far esultare i tifosi della Lazio, che hanno trovato nel 17 un calciatore degno di indossare la fascia da capitano. Rispetto, umiltà e sorrisi, hanno sempre distinto il bomber di Torre Annunziata, mai un parola fuori posto. Capro espiatorio dei “tifosi” della Nazionale, ha sempre preferito far parlare il campo. Nella stagione 2019/2020 ha realizzato 36 gol nel campionato italiano di massima serie, eguagliando il record di Higuain e aggiudicandosi la tanto ambita Scarpa d’Oro, in lotta fino all’ultimo con Robert Lewandowski. Ad oggi Immobile è tredicesimo nella classifica assoluta dei marcatori della storia della Serie A, con ben 182 gol segnati. Qualora nella prossima stagione mantenesse i suoi numeri soliti, riuscirebbe a scalare la classifica in maniera prepotente, rientrando tra i primi 10 nomi della stessa. Quest’anno, come i passati, la concorrenza per il titolo di bomber del campionato è molto agguerrita: è tornato Lukaku all’Inter che farà coppia con Lautaro, Vlahovic ha un anno di esperienza in più con la Juventus e un nuovo compagno molto insidioso come Di Maria, Osimhen al Napoli ha fatto molto bene nella passata stagione nonostante l’infortunio che lo ha tenuto ai box per diversi mesi. Siamo agli sgoccioli, mancano due settimane all’inizio del campionato, Immobile e la Lazio scandano i motori per la nuova stagione.















