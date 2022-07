Lazio, Acerbi al bivio: spunta una nuova pretendente

Oggi pomeriggio a Salisburgo Lazio e Qatar si sfidano in quello che sarà il penultimo test amichevole dei biancocelesti, che cercano il riscatto dopo la brutta prova mostrata contro il Genoa. Nella seduta di allenamento di Grassau è Patric l’unico assente di giornata tra i biancocelesti, con Pedro confermato invece in gruppo dopo essere tornato ieri. Il gruppo, come di consueto, ha lavorato diviso in due formazioni: da una parte i celesti con Hysaj, Casale Kamenovic, Marusic, Bertini, Cataldi, Luis Alberto, Anderson, Cancellieri e Pedro, dall’altra i rossi con Lazzari, Gila, Romagnoli, Radu, Milinkovic, Marcos Antonio, Basic,

Romero, Immobile e Zaccagni.















