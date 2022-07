LAZIO WOMEN | Savini conferma la sua maglia: “Resto qui perchè amo questi colori”

Continua il calciomercato biancoceleste: la Lazio Women è alla ricerca di una nuova attaccante.

A poco più di un mese dall’inizio del campionato cadetto, la società capitolina è alla ricerca del giusto profilo offensivo da affiancare a Noemi Visentin e Sulle Fuhlendorff. La scelta sembra ricadere – come raccolto in esclusiva dalla redazione di Laziopress – proprio su Despoina Chatzīnikolaou, numero 9 della Nazionale greca. L’attaccante ha vestito la maglia del Napoli Femminile nelle ultime due stagioni e, nonostante il passato infortunio di febbraio (adesso pienamente recuperato), sarebbe pronta a fare un passo indietro: lasciare la Serie A femminile per sposare l’ambizioso progetto biancoceleste.

Gli esordi. La giocatrice classe 1999 mostra sin da subito la sua propensione al calcio, iniziando a giocare a soli 5 anni nella sua città natale, Vouliagmeni. Con il tempo, sbarca nell’Amazone Dramas (stagione 2016-2018) per poi trasferirsi nell’Aris Salonicco (2018-2019).

Nazionale. Nel 2014 esordisce con la nazionale Under 17 greca, giocando 7 partite di qualificazione agli Europei di Islanda 2015 e Bielorussia. In quest’esperienza mette a segno 7 reti. Nel 2016 passa in Under 19, confermando la sua attitudine al gol: in 9 gare di qualificazione europea realizza 3 reti. Infine, il debutto ufficiale con la nazionale maggiore: l’8 ottobre 2019 gioca da titolare contro l’Inghilterra.

Napoli Femminile. Arriva in Italia nel 2019, aggregandosi a luglio al ritiro del Napoli, neopromosso in Serie B con il quale riesce ad ottenere la promozione in A. In totale, ha collezionato con le partenopee 11 reti in 26 presenze.













