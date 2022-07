Luis Alberto-Siviglia: Lotito spara alto per il cartellino dello spagnolo

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, prosegue l’interesse del Siviglia per il numero 10 della Lazio, Luis Alberto. Ciò che rallenta la trattativa sono le richieste di Lotito, il cartellino dello spagnolo è valutato 25 milioni dal patron biancoceleste. Il Mago non farebbe di certo resistenza a tornare al Siviglia, quadra della quale è tifoso e per la quale non ha mai nascosto i suoi sentimenti. La Lazio dovrà inoltre riconoscere il 30% della sua cessione al Liverpool come da contratto, questo senz’altro influisce sul prezzo del cartellino del centrocampista classe ’92.















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: