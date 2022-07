Calciomercato, Pedullà nega l’interesse della Lazio per Belotti

Oggi è un giorno particolare per la storia della Lazio, dato che il 31 luglio del duemila, durante la gestione Cragnotti, i biancocelesti acquistarono Hernán Crespo. L’argentino fu pagato centodieci miliardi di lire, diventando per l’epoca il trasferimento più costoso della storia del calcio. Lo ricorda su Twitter Classic Football Shirts.

On This Day in 2000 🗓️

Lazio broke the World transfer record by paying £35 million for Hernan Crespo!

He went on to score 48 goals in 73 games across two seasons, picking up a Supercoppa Italiana along the way. pic.twitter.com/T2UK4KoAJn

— Classic Football Shirts (@classicshirts) July 31, 2022