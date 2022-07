GP Ungheria | Ferrari, Immobile: “Strategia sbagliata!” – FOTO

Il centravanti biancoceleste Ciro Immobile con una stories sulla sua pagina Instagram ha voluto dire la sua su quanto visto durante il GP di Formula 1 svolto questo pomeriggio in Ungheria. Le due Rosse di Maranello hanno raggiunto il quarto posto Sainz e il sesto posto con Leclerc soprattutto Per il monegasco si è trattato di un vero e proprio harakiri visto che era al comando con un distacco significativo prima che rientrasse ai box per montare gomma hard. Strategia che non ha pagato e che lo ha condannato ad un anonimo sesto posto. Altra batosta, specialmente a livello psicologico, che rischia di pesare per il proseguo del Mondiale.















