Il Tempo| Sarri chiama Provedel

La Lazio è ancora alla ricerca di un portiere: da tempo si parla di Provedel, per cui si è stati vicini alla chiusura ma ancora nulla di fatto. Il portiere dello Spezia è infatti il profilo migliore per il ruolo di secondo dei biancocelesti. L’accordo con lo Spezia c’è da tempo, 2,5 milioni, ma rimane il problema commissioni e Lotito non scenderà a compromessi con il procuratore. Il trasferimento, a questo punto, rischia di saltare e, per di più, ieri Provedel ha anche giocato titolare nell’amichevole dello Spezia.

Si pensa, dunque, a una lista di alternative: la prima è Terracciano della Fiorentina in scadenza nel 2023. Il portiere italiano conosce bene sia Lotito che Fabiani, essendo stato alla Salernitana, ma sembra in procinto di poter prolungare il contratto con i viola facendo, così, impennare anche il costo del cartellino. Inoltre si è pensato a Sportiello: la Lazio ha già trattato Carnesecchi con la dea in questa sessione di mercato e non è andata secondo le aspettative. Tuttavia la situazione potrebbe essere differente in quanto i biancocelesti hanno una carta che potrebbe far comodo all’Atalanta: si tratta di Acerbi, il quale potrebbe sostituire Palomino che sarà squalificato per doping. La cifra dei due cartellini è simile, intorno ai 3 milioni di euro.

Sul fronte uscite Napoli e Juventus potrebbero farsi sotto rispettivamente per Luis Alberto e Milinkovic: nel primo caso De Laurentiis punterebbe il mago nell’eventualità in cui Zielinski andasse al West Ham, mentre nel secondo i bainconeri cercano un centrocampista al posto di Pogba, out per infortunio, ma la richiesta di Lotito è di almeno 80 milioni.

Il Tempo













