CdS | Due settimane al via con il Bologna. Sarri cerca decisione e brillantezza

Lotito ha trovato l’accordo con l’agente, ma ancora non è fatta. La trattativa Provedel sta diventando estenuante, perché lo Spezia ha bisogno subito di un sostituto: hanno puntato Dragowski, che però non è convinto della destinazione dal punto di vista Per questo la trattativa dipende tutto dai liguri. Lotito ieri ha provato a contattare lo Spezia, ma non ha ricevuto risposta e non si può andare tanto per le lunghe: se non si sblocca Provedel, bisogna puntare altro. E’ da qualche giorno che si parla di Sportiello dell’Atalanta, in scadenza a giugno. Terracciano non si muove da Firenze, ci potrebbe essere Neto in uscita dal Barcellona. Sempre all’estero ci sono gli svincolati Adrian e Karius, ma la prima scelta di Sarri è sempre Provedel.

Il mercato della Lazio si chiuderà con l’ottavo acquisto, salvo ulteriori uscite. Sarri è stato accontentato il più possibile, anche se la ciliegina sulla torta sarebbe il terzino sinistro, ma per ingaggiarlo dovrebbe partire Hysaj. Sull’albanese ha chiesto informazioni il Valencia, ma non riesce a coprire il costo.

Sempre per quanto riguarda il capitolo uscite, per Luis Alberto può farsi avanti solo il Siviglia ma non è detto che lo faccia. Lo spagnolo è valutato 30 milioni, qualora venisse ceduto è pronto Ilic del Verona che ne costa almeno 15. Per Milinkovic, invece, nessuno si fa vivo. Il suo agente aspetta notizie dall’Inghilterra e avrebbe avuto contatti con la Juve dopo il ko di Pogba, ma il cartellino del serbo è pari a 60 milioni. Il sostituto potrebbe essere Zielinski e, incassando il bottino, Lotito proverebbe a prendere Udogie.

Il Corriere dello Sport













