Cori Zaniolo contro la Lazio, la Roma patteggia con la FIGC

A seguito della vittoria in Conference League da parte della Roma Nicolò Zaniolo aveva fatto parlare di sé per alcuni cori cantati contro la Lazio sul pullman in occasione dei festeggiamenti. Dopo più di due mesi dal fatto il giocatore e la Roma hanno deciso di venire incontro alla Federazione e accettare la multa di 8mila euro per l’atteggiamento “antisportivo” nel corso della festa al Circo massimo. Questa la nota della FIGC: “A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), Nicolò Zaniolo è stato sanzionato con un’ammenda di 4.000 euro da devolvere all’associazione ‘Accademia calcio integrato’. Lo scorso 26 maggio, in occasione della sfilata organizzata dall’A.S. Roma a bordo di un pullman scoperto per la vittoria della UEFA Conference League, il calciatore giallorosso ha violato l’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva “impugnando un microfono e intonando a gran voce, verso i tifosi festanti, un coro dal contenuto ingiurioso e offensivo verso la società S.S. Lazio”.















