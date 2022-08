Il Messaggero | Lazio, dopo Vecino brivido Provedel

Non finisce più l’incubo del portiere friulano: Provedel ha detto sì alla Lazio, ma lo Spezia non è pronto a liberarlo perché non ha ancora trovato un sostituto. Il club ligure continua a tergiversare dopo l’accordo trovato tra Lotito e l’agente del portiere, ecco perché oggi l’estremo difensore potrebbe andare direttamente dal suo Presidente per farsi liberare. Qualora arrivasse, ci saranno da stabilire le gerarchie: potrebbe essere lui il portiere del campionato e Luis Maximiano quello delle Coppe. Sarà Sarri a valutare.

Oggi il mister ha concesso un giorno di riposo, domani si ricomincia in vista dell’inizio del campionato il 14 agosto. Luis Alberto vuole tornare a Siviglia, specialmente ora che sa di poter perdere il posto con l’arrivo di Vecino. Non farà il regista, ma l’ala. La Lazio è disposta a cedere il Mago anche in prestito oneroso con obbligo di riscatto e trattare sui bonus, dove non può gravare il 30% destinato al Liverpoool. Milinkovic sembra destinato a rimanere a Roma, ma occhio alla Juve e al Manchester United. Cedendolo, però, si avrebbe il denaro necessario per puntare anche su un terzino sinistro: Emerson Palmieri o Udogie.

La difesa sta cominciando a ingranare. Sarri ribadisce i complimenti a Formello, specialmente per Gila che ha fatto un ottimo esordio dal primo minuto contro il Qatar.

Il Messaggero













RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: