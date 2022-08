Matias Vecino: chi è il settimo acquisto biancoceleste, dalla disfatta del 2018 al ritrovo di mister Sarri

Matias Vecino è un nuovo giocatore della Lazio. Il centrocampista si legherà al club biancoceleste per tre anni e si unisce alla corte di mister Sarri dopo altri sei acquisti: Romagnoli, Gila, Marcos Antonio, Cancellieri, Luis Maximiano e Casale. L’uruguaiano ha la Lazio nel destino. Tutti ricorderanno il famoso Lazio-Inter del 20 maggio 2018, quando proprio un gol di Vecino regalò la Champions all’Inter ai danni dei biancocelesti, nell’ultima partita di De Vrij con la maglia della Lazio prima di approdare dai nerazzurri. Chissà,

L’ex nerazzurro compirà 31 anni fra meno di un mese, è svincolato e fa parte della Nazionale Uruguaiana. Conosce molto bene il campionato italiano avendo giocato non solo nell’Inter negli ultimi cinque anni, ma anche nella Fiorentina, nel Cagliari e nell’Empoli di Sarri. In totale in Serie A ha collezionato in tutto 216 presenze, siglando 19 gol e servendo 15 assist.

E’ stato proprio il mister biancoceleste ad indicarlo come rinforzo di centrocampo per via della sua duttilità: Vecino, infatti, ricopre tranquillamente il ruolo di interno destro o sinistro, ma anche quello di trequartista o mediano. Può fare tutto a seconda delle esigenze e, grazie alla sua esperienza nel campionato italiano, può regalare alla squadra anche molta esperienza. E’ un centrocampista offensivo, sa saltare l’uomo e possiede un gran tiro dalla distanza: tutte caratteristiche che sposano alla perfezione il gioco del mister biancoceleste.















