Matias Vecino: le prime 24h da laziale – VIDEO

La worldsocceragenzy attraverso i suoi canali social ha voluto dedicare un video alle prime 24h di Matias Vecino in biancoceleste. Le immagini ritraggono l’ex Inter da quando è atterrato ieri sera all’aeroporto di Fiumicino, per passare alle visite mediche sostenute durante la mattinata in Paidea, infine alla visita del Centro Sportivo di Formello dove ad aspettarlo c’era il ds Tare. L’uruguaiano domani inizierà la sua nuova avventura in biancoceleste.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Lucci (@worldsocceragency)















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: