UFFICIALE – Vecino è un nuovo giocatore della Lazio

La Lazio, tramite i propri canali ufficiali, ha reso noto l’acquisto di Matìas Vecino. Oramai da giorni era tutto fatto e quest’oggi, oltre alle visite, è arrivata anche l’ufficialità. Il centrocampista uruguaiano ritrova Sarri dopo 7 anni: insieme hanno condiviso il primo anno di Serie A del comandante a Empoli, un campionato in cui Vecino prese parte a 36 gare mettendosi in mostra come uno dei tasselli inamovibili di quella squadra.

