CdS | Lazio, uno spiraglio per Emerson

La Lazio sta continuando a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita; in questa fase l’obiettivo è quello di trovare un portiere ed un terzino sinistro. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, Udogie è pronto potrebbe partire per l’Inghilterra; Lazzari e Marusic sono i titolari del tecnico, Hysaj e Radu le alternative (con Patric e Casali eventuali jolly), ma Sarri avrebbe bisogno di un piede sinistro per impostare il gioco ed attaccare in modo simmetrico: l’obiettivo mai passato di moda è Emerson Palmieri. Da Londra rimbalzano possibili aperture, ma solo se partisse Hysaj sarebbe un’ipotesi da non scartare completamente.















