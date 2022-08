Calciomercato Lazio, si avvicina Emerson Palmieri – i dettagli

Compie oggi 28 anni Emerson Palmieri, il terzino sinistro mai come in queste ore si avvicina a vestire la maglia Biancoceleste.

Come riporta l’edizione odierna de il tempo, il calciatore Italo – Brasiliano avrebbe accettato di ridursi l’ingaggio pur di approdare nuovamente alla corte di mister Sarri e riabbracciare l’allenatore che l’aveva allenato in passato. La dirigenza laziale é a lavoro per trovare l’intesa con il Chelsea che sembrerebbe disposta ad aprire al prestito con obbligo di riscatto, la Lazio invece preme verso il diritto di riscatto.

Determinanti saranno le prossime ore per capire il futuro del giocatore, la dirigenza spinge per regalare ai tifosi laziali l’ennesimo colpo di mercato di questa infuocata estate.















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: