CONFERENZA VECINO: “La Lazio nel mio destino, ho ritrovato lo stesso Sarri che avevo lasciato” – FOTO & VIDEO

Dopo la seduta mattutina, il gruppo biancoceleste è tornato in campo alle 18:00 per il secondo allenamento di giornata, con Luis Alberto unico assente della seduta pomeridiana. Dopo una prima fase incentrata sull’attivazione atletica, effettuata sul campo adiacente, il gruppo ha lavorato sul potenziamento muscolare. Successivamente è stato il momento di una partitella a campo ridotto con sponde, a seguito della quale centrocampisti e attaccanti hanno svolto alcune esercitazioni tattiche. Domani i biancocelesti torneranno a lavorare nel pomeriggio, a partire dalle ore 18:00.

Dopo essere tornato ad allenarsi ieri pomeriggio a Formello, il gruppo biancoceleste si è ritrovato in campo stamane per la prima delle due sedute di allenamento in programma quest’oggi. Da registrare c’è l’assenza di Luis Alberto, che stamattina non era presente a Formello, oltre che il ritorno in campo di Hysaj dopo l’assenza di ieri. Tornando all’allenamento, il gruppo è stato diviso in due blocchi, con i difensori che hanno lavorato in campo, mentre centrocampisti e attaccanti in palestra. Oggi pomeriggio gli uomini di Sarri torneranno in campo per la seconda seduta di giornata.















