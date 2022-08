FORMELLO – Luis Alberto ancora assente. Torna in gruppo Hysaj

Dopo essere tornato ad allenarsi ieri pomeriggio a Formello, il gruppo biancoceleste si è ritrovato in campo stamane per la prima delle due sedute di allenamento in programma quest’oggi. Da registrare c’è l’assenza di Luis Alberto, che stamattina non era presente a Formello, oltre che il ritorno in campo di Hysaj dopo l’assenza di ieri. Tornando all’allenamento, il gruppo è stato diviso in due blocchi, con i difensori che hanno lavorato in campo, mentre centrocampisti e attaccanti in palestra. Oggi pomeriggio gli uomini di Sarri torneranno in campo per la seconda seduta di giornata.















