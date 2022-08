Tare presenta Romagnoli e Vecino: “Per Alessio un sogno che si avvera. Vecino una richiesta di Sarri”

In occasione della conferenza stampa di presentazione di Matìas Vecino e di Alessio Romagnoli, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare si è espresso così:

“Per me è una giornata molto bella perchè abbiamo il piacere di presentare due grandi acquisti arrivati grazie all’intervento del Presidente. Possono arricchire il valore di questa squadra. Parto da Alessio perchè è il sogno che si avvera per un tifoso di questo club che per tanti anni ha avuto nel cassetto questo desiderio. Ci siamo incontrati tante volte da avversario e siamo contenti che finalmente siamo insieme, è un giocatore di esperienza che ha vestito la fascia da capitano nel Milan. Per quanto riguarda Matias è una richiesta espressa del nostro allenatore. Insieme al Presidente l’abbiamo accontentato perchè è un innesto di grande valore in campo e fuori grazie alla sua esperienza internazionale. Sono due giocatori che potranno dare una grossa mano per crescere“.















