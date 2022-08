CONFERENZA MAXIMIANO – “Voglio essere il titolare della Lazio, non temo la concorrenza. Il derby con Rui Patricio? Non ci penso” | FOTO&VIDEO

La Lazio ha avuto tanti calciatori portoghesi, quanta voglia hai di proseguire su questa scia?

“Per me è un onore essere qua, c’è sempre una prima volta per essere il primo portiere portoghese della Lazio. Spero di seguire le orme che hanno tracciato i miei connazionali in passato”.

Quando hai saputo dell’interesse della Lazio?

“Non seguo molto le notizie, quando il mio agente mi ha chiamato ho risposto subito di si”.

La tradizione italiana per i portieri ha influito nella tua decisione?

“In Italia si lavora molto sulla tecnica e quindi la scelta è stata facile”.

Cosa ti chiede Grigioni in allenamento?

“Ho notato una differenza nella tecnica di parare. Io sto imparando, so che ci vuole tempo. Ma per come stiamo lavorando sono sicuro che non ci metterò molto”.

Quale parata ricordi di più della scorsa stagione?

“Non ci sta una parata in particolare, sono tutte importanti”.

A Roma ci saranno due portieri che rappresentano il presente e il futuro del Portogallo, è un derby da vincere anche in chiave nazionale?

“Non ci voglio pensare al derby, inizierò a concentrarmi a quella partita quando sarà il momento”.

Temi l’arrivo del secondo portiere?

“Non ci sono i posti garantiti, devo lavorare ogni giorno per giocare titolare”.

Anche Matias giocherà in porta?

“E’ stato un momento incredibile per me e la mia famiglia. Mi piacerebbe molto se proseguirà la mia strada ma il destino è il suo”.

Ci sono portieri del passato a cui ti ispiri?

“La tradizione italiana è incredibile, sono cresciuto con Buffon. Ci sono tanti grandi portieri in giro per l’Europa e non prendo spunto da nessuno in particolari, voglio rubare un po’ a tutti”.

Qual è la richiesta che Sarri ti chiede durante l’allenamento?

“Il Mister mi chiede molto di giocare il pallone perché dobbiamo avere una circolazione rapida”.

