Galderisi su Sarri: “Con Maurizio sono molto legato. Ci vuole il suo entusiasmo, la Lazio può fare grandi cose”

Giuseppe Galderisi, ex attaccante della Lazio nella stagione 1987/1988, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, per parlare dell’attuale allenatore biancoceleste Maurizio Sarri. Oltre alla maglia della Lazio, in Italia ha indossato anche quelle di Juventus, Verona, Milan e Padova. Queste le sue parole sul Comandante biancoceleste: “Con Maurizio sono molto legato, ho una grande stima. Credo che siano parole propositive, quelle dette nell’ultima intervista, cercare di tirar fuori il meglio da una situazione che, dopo lo scorso anno di inserimento, vorrebbe migliorare. Ci vuole una squadra competitiva ma ci vuole il suo entusiasmo. E’ un messaggio importante, poi ovvio i risultati faranno la differenza. Se già si parte così si può ottenere quell’entusiasmo che serve. E’ anche un messaggio ai giocatori, che devono capire cosa serve.

La Lazio potenzialmente può fare grandi cose. Ho parlato con lui delle difficoltà avute nelle esperienze precedenti c’è proprio il fatto di saper gestire meglio i grandi giocatori. Lui si è dovuto adeguare alle potenzialità di qualcuno, che sapeva fare molto bene davanti ma meno dietro. Si è dovuto adeguare, vedi alla Juventus. Al di là dell’esperienza inglese, credo che alla Juve il suo modo di pensare è stato migliorato per cercare di esaltare le individualità che aveva”.















