GdS| Il caso Luis Alberto. Meno spazio nel centrocampo di Sarri e la voglia di tornare a Siviglia

Anche ieri Luis Alberto non si è presentato a Formello, dopo che martedì aveva saltato la ripresa (per febbre, per la quale ha presentato un certificato) degli allenamenti a Roma. L’anno scorso chiese la cessione durante il ritiro di Auronzo, questo luglio, invece, è stato uno dei primi a tornare a Roma per partire in ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo. Al test per il Covid è risultato negativo, nel mentre la moglie di Luis, Patricia aveva postato su Instagram la foto della loro abitazione a Roma con un messaggio di “ritorno” a casa. Nei test amichevoli ha trovato spazio solo nella ripresa. Sarri sta cercando di trovare un equilibrio a centrocampo e si sta affidando a Basic, più difensivo dello spagnolo. L’arrivo di Vecino rappresenta un’alternativa in più in quel ruolo. Sarri non ha gradito le reazioni del 10 dopo le sostituzioni con le relative tensioni nello spogliatoio. Luis Alberto, come nella scorsa stagione, vorrebbe andare via. Il suo desiderio è Siviglia, la squadra che tifa, ma che ancora non si avvicina alle richieste di Lotito. Ora però la situazione potrebbe cambiare. La Lazio potrebbe rivedere i termini della sua cessione, scendendo ad una richiesta di 20 milioni. C’è anche la possibilità di un prestito oneroso con obbligo di riscatto tra un anno. Questa soluzione rinvierebbe alla prossima estate il pagamento del 30 per cento sulla rivendita al Liverpool. Nel mentre, per cautelarsi, la Lazio ha già bloccato Ilic (15 milioni) del Verona.

