Binance, ecco come ottenere uno sconto del 10% sul merchandising della Lazio – VIDEO

Attraverso la propria pagina Instagram, Binance ha diffuso un video in cui viene spiegato come ottenere il 10% di sconto su tutto il merchandising ufficiale della Lazio. Ecco i dettagli:

“Ottieni il 10% di sconto su tutto il merchandising ufficiale della Lazio grazie al tuo account Binance 🦅

Mostra il tuo ID utente Binance o il tuo nuovo NFT Ticket per ottenere lo sconto! 🎟🖼

Questo sconto è un’iniziativa di Lazio Fan Tokens a beneficio di tutti i Biancoazzurri! 💙

Segui Binancefantoken per maggiori informazioni su vantaggi esclusivi, eventi ed esperienze per i Lazio fans più accaniti! 🤝”

“Lo sapevi che puoi ottenere il 10% di sconto su tutto l’abbigliamento ufficiale della Lazio come utente registrato su Binance?

Step 1 Visita negozio ufficiale Lazio Style più vicino

Step 2 Scegli l’abbigliamento che più ti piace e raggiungi la cassa

Step 3 Trova questo volantino e leggi le informazioni sui Lazio FanToken

Step 4 Mostra il tuo codice utente tramite l’app di Binance e ricevi lo sconto

Step 5 Indossa il tuo nuovo capo d’abbigliamento e preparati a fare il tifo per i biancoazzurri!“

