Calciomercato Lazio, per lo Spezia si riapre la pista Dragowski: Provedel scalpita

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà per la porta dello Spezia si riapre la pista Dragowski dalla Fiorentina. Una mossa che, conseguentemente, spingerebbe Provedel alla Lazio. Quest’ultimo, infatti, scalpita per raggiungere Maurizio Sarri a Roma. Le prossime ore sono importanti per il portiere della Fiorentina e lo Spezia nel tentativo di raggiungere una soluzione con Meret che, a questo punto, si allontana dal club ligure.















