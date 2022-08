GdS| Ilic attende l’uscita di Luis Alberto. Escalante in prestito secco alla Cremonese

La Lazio domani sera affronterà il Valladolid, nell’ultimo test dell’estate prima dell’inizio ufficiale della Serie A, il 14 giugno contro il Bologna. Il caso Luis Alberto è una ormai una costante, difficilmente lo spagnolo partirà da titolare, proprio come successo un anno fa nell’ultimo match estivo contro il Sassuolo, quando Sarri fece partire lo spagnolo dalla panchina e riconfermò la sua scelta nella prima di campionato contro l’ex squadra del mister biancoceleste, l’Empoli. Basic prese il suo posto, riuscendo a garantire a Sarri maggiore dinamismo ed equilibro nella mediana. Il mister della Lazio ha indicato diverse soluzioni per rimpiazzare lo spagnolo, il nome più caldo è quello di Ivan Ilic del Verona. L’accordo tra Lotito e Setti è già presente, 12 milioni più altri 3 di bonus, per un totale di 15 milioni. Necessaria però è la vendita del 10 biancoceleste, per il quale Lotito accetterebbe anche un prestito con obbligo di riscatto, il giocatore viene valutato sulla base di 30 milioni. Il Siviglia che come sappiamo è la principale indiziata per il trasferimento del fantasista spagnolo, ancora non ha presentato un’offerta ufficiale. Il patron biancoceleste deve accelerare la sua cessione perché Setti non terrà bloccato Ilic per sempre. Nel mentre si registra il prestito secco di Escalante alla Cremonese.

