Niente amichevole per Luis Alberto, rimarrà a Roma con Akpa Akpro e Acerbi

La questione Acerbi continua a tenere banco in casa Lazio, che nel frattempo ha completato la batteria dei centrali in vista della prossima stagione. L’agente del calciatore, Federico Pastorello, ha parlato così al termine di un incontro con la società nerazzurra: “Acerbi? No, abbiamo fatto una chiacchierata in generale: mi trovato qui e sono venuto a salutare Ausilio e Baccin. Se Acerbi piace? Oddio, bisognerebbe saperlo da loro: ma Acerbi è un giocatore forte in generale, non ho dubbi che possa piacere a tanti, vedremo”.















