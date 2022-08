TMW | Lazio, ora è corsa a due tra Basic e Vecino per il centrocampo. In attesa di Luis Alberto…

Domani sera con il Valladolid, nell’ultimo test estivo (diretta Dazn e Lazio Style Channel), Sarri capirà meglio la condizione di Vecino, che da martedì si sta allenando a Formello. L’impatto è stato buono con l’ambiente, ma fisicamente l’uruguaiano – che in queste settimane si era allenato con Cavani, Caceres e una parte della nazionale U20 – non sarà mai allo stesso livello di Basic, che invece ha iniziato il ritiro dal primo giorno ed è stato tra i migliori nelle prime settimane ad Auronzo. Tanto che Sarri l’ha schierato titolare nelle ultime uscite contro Genoa e Qatar. Il croato non ha brillato, ma la Lazio ci punta ed è lecito pensare che partirà titolare anche domani in Spagna e soprattutto domenica prossima contro il Bologna, nella prima giornata di campionato.

Basic e Vecino, dunque, per la maglia da titolare con Milinkovic e Cataldi, più avanti al momento di Marcos Antonio. Dubbi ce ne sono pochi, impossibile che almeno nel ballottaggio iniziale possa rientrare Luis Alberto, che ieri pomeriggio è tornato ad allenarsi dopo aver saltato le sedute di martedì e mercoledì, giustificandosi con un certificato medico per febbre alta. La rottura è totale, come sempre scritto Luis Alberto vuole tornare al Siviglia e Sarri ieri l’ha ribadito al Corriere dello Sport. Non è detto che ciò accada però, quindi ogni possibilità va tenuta aperta. Nel caso in cui venga ceduto, la Lazio prenderà Ilic del Verona e le gerarchie, con i ballottaggi, cambierebbero di nuovo. Se lo spagnolo invece dovesse rimanere, partirebbe dietro ma, come fatto anche l’anno scorso, a suon di giocate può riconquistarsi il posto.

Tuttomercatoweb.com.















