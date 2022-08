CdS| Ilic contatto – Luis Alberto resta a casa

Come Riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport, la situazione Luis Alberto si sta definendo, il giocatore va verso Siviglia ed il sostituto naturale già si conosce.

Lotito da un mese ha bloccato Ivan Ilic, 21 anni, serbo, altro gioiello del Verona. Solida l’intesa con Setti da cui ha prelevato Cancellieri alla fine di giugno e Casale una decina di giorni dopo per un totale di 18,5 milioni di euro, comprensivi di bonus. Ilic è stato valutato 15, dodici nella parte fissa e altri tre di premi. Il Verona aveva posto una sola condizione. Chiudere l’operazione entro l’inizio del campionato. Cioffi, il nuovo allenatore, ha provato a mettere il veto sulla cessione di Ilic. Lotito e Setti, ecco la novità, si sono sentiti tre o quattro giorni fa. Il presidente della Lazio ha rinnovato il proprio interesse e avrebbe promesso di chiuderlo entro una settimana. Le stesse indiscrezioni raccontano della volontà di formalizzare l’acquisto del serbo anche in anticipo rispetto alla possibile, non ancora sicura, cessione di Luis Alberto.

USCITE. ensateci bene. E’ un’estate piena di sorprese per la Lazio, non abituata a certe imprese. E’ arrivato Romagnoli e Acerbi deve essere ancora sistemato. Stesso discorso per Vecino a cui doveva liberare il posto Akpa Akpro. Per il difensore centrale contatti con l’Inter e con la Juve, che ha provato invano a scambiarlo con Rugani. Niente da fare. Sarri ha già quattro difensori centrali (Patric, Gila, Casale, Romagnoli) più Radu e Kamenovic. Va trovata una soluzione per Acerbi, possibilmente recuperando un paio di milioni. Ma Sarri ha bisogno di un terzino sinistro, non di un altro centrale. E vuole Ilic per completare il reparto con Cataldi, Marcos Antonio, Basic, Vecino e Milinkovic se Lotito riuscirà a resistere al possibile assalto del Manchester United, previsto intorno a Ferragosto dall’agente Kezman.

TERZINO. Anche questo spiega l’intenzione di chiudere gli acquisti prima di valutare le eventuali cessioni eccellenti. E’ in chiusura anche l’arrivo di Ivan Provedel dallo Spezia: lunedì le visite mediche. Sarri reclama un terzino sinistro. A Cremona ieri non hanno visto in campo Emanuele Valeri e hanno immaginato, con l’imminente arrivo in prestito di Escalante, un trasferimento alla Lazio. L’obiettivo reale è Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea. Lotito vorrebbe cedere Hysaj: il Valencia di Gattuso, a certe condizioni, è un’opzione per fine agosto.













RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: