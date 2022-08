Il Messaggero| Acerbi aspetta l’Inter, Escalante in prestito alla Cremonese

Non è solo Luis Alberto a restare a Roma. Anche Acerbi, come accaduto per il mini ritiro di Grassau, non è partito con la squadra. Il centrale nonostante qualche allenamento in gruppo è ai margini della rosa e in attesa dell’offerta giusta. Chissà che quest’ultima non possa arrivare dall’Inter, sotto la cui sede è stato intercettato l’agente Pastorello: «Se piace? Bisognerebbe sentirlo da loro, ma credo che sia un giocatore forte. Non ho dubbi che possa piacere a tanti». Tornare alla corte di Inzaghi resta l’opzione più plausibile sebbene ci sia pure qualche interessamento dalla Premier League, destinazione che il difensore non ha mai nascosto di apprezzare: «È un campionato emozionante e affascinante». Il terzetto dei non convocati si chiude con Akpa Akpro, ancora alla ricerca di una nuova meta, ma per il quale le chiamate esplorative ricevute dall’entourage qualche settimana fa sono rimaste tali. Per la Spagna è partito Hysaj, ma l’albanese resta sul mercato: solo in caso di un suo addio la Lazio virerebbe su Emerson Palmieri, il desiderio di Sarri sulla fascia sinistra. Al momento l’unico in uscita è Escalante. L’argentino va verso il prestito alla Cremonese con diritto di riscatto a 6 milioni. Sarebbe la sesta cessione temporanea sulle otto massime a disposizione. Le altre: Jony (Sporting Gijon), Cicerelli (Reggina, con obbligo), Armini (Potenza), Novella (AZ Picerno), Lombardi (Triestina, con obbligo).

Il Messaggero













