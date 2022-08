Lazio, programmate per lunedì mattina le visite mediche di un nuovo calciatore

La Lazio continua ad essere molto attiva sul fronte calciomercato. Dopo l’accordo con lo Spezia per il portiere Ivan Provedel, atteso lunedì mattina per le visite mediche, il club biancoceleste continua a lavorare anche sulle uscite. Come riporta Alfredo Pedullà, su Francesco Acerbi è tornato il Monza, dopo i contatti di circa un mese fa. Il difensore biancoceleste è stato proposto, negli ultimi giorni, a Juventus, Inter ed Atalanta ma, al momento, non ci sono stati sviluppi concreti. Nonostante le recenti smentite di Adriano Galliani, il club lombardo è tornato sul difensore che ha un contratto in scadenza nel 2025 con la Lazio. Il club biancoceleste aveva già dato il via libera, ora dovrà decidere Acerbi sciogliendo le riserve.















