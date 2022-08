Aumenta l’attesa per Lazio-Bologna. Domani lo stop alla vendita degli abbonamenti

Una settimana all’inizio della nuova stagione di Serie A. Manca sempre meno per vedere la nuova formazione di Sarri in azione, possiamo parlare di vera rivoluzione tra le fila biancocelesti, proprio come richiesto dal mister prima della sua firma. Sette fino ad oggi i nuovi acquisti ufficializzati dalla società biancoceleste e sembra che ancora si possa muovere qualcosa, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite (diversi ancora gli esuberi da piazzare). Con Provedel in arrivo (previsto per questa sera il suo sbarco a Roma e le visite mediche domani mattina), adesso si punta agli ultimi colpi per rinforzare la rosa biancoceleste, i nomi più caldi sono quelli di Emerson Palmieri (Chelsea) e Ivan Ilic (Verona). Superata abbondantemente quota 21.000 abbonamenti, i tifosi voglio dimostrare la loro vicinanza alla squadra. Domani ci sarà lo stop alla vendita delle tessere alle ore 19.00 e martedì 9 agosto dalle 16.00 sarà possibile acquistare i biglietti per la prima giornata del campionato, con il Bologna. Sicuramente diversi dei nuovi acquisti debutteranno il 14 agosto contro la squadra allenata da Sinisa Mihajlović, vedremo come Sarri gestirà i nuovi innesti e chi verrà scelto per scendere in campo dal primo minuto.















